09.01.2020 14:24

Харьковщина вошла в ТОП-5 регионов-любителей коньяка, уверенно обогнав Киевскую область (где живут большинство депутатов и олигархов)

За прошлый год потребление коньяка в Украине выросло на 12,8%, причем в Харькове за 9 месяцев легально купили четверть миллиона бутылок (+10%).



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Так, за 9 месяцев 2019 украинцы купили в розницу 1,3 млн дал. коньяка (26 млн. бутылок по 0,5), тогда как в 2018 году этот показатель составлял 1,15 дал. (23 млн. бутылок)

В течение отчетного периода больше коньяка купили жители столицы - 275,9 тыс. дал. (1 дал - 10 л)

На втором месте - жители Днепропетровской области с показателем в 147,2 тыс. Дал.

Много коньяка приобрели жители Одесской области - 121,7 тыс. дал., заняв третье место в списке.

На четвертом и пятом месте жители Харьковской и Киевской областей, за 9 месяцев 2019 купили 111,4 тыс. дал. и 111,2 тыс. дал. коньяка соответственно.

Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление коньяка на 8,1%, жители Днепропетровщины - на 11,2%, Одесской - на 16,3%, Харьковской и Киевской - на 9,8% и 35, 8%.

Украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью, чем иностранные. Так, доля продаж отечественного коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).