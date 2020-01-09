Начала работу «горячая линия» для пострадавших от насилия и торговли людьми

Всеукраинская «горячая линия» для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и в отношении детей начала работу в Харькове.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: