09.01.2020 17:19

Начала работу «горячая линия» для пострадавших от насилия и торговли людьми

Всеукраинская «горячая линия» для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и в отношении детей начала работу в Харькове.



//city.kharkov.ua

С сообщениями о лицах или от имени лиц, пострадавших от какого-либо вида насилия или столкнувшихся с проблемой торговли людьми, можно звонить на номер 15-47.

Работа кол-центра будет осуществляться согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2019 года, которое предусматривает реализацию такого проекта.