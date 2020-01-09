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09.01.2020  17:19   

Начала работу «горячая линия» для пострадавших от насилия и торговли людьми

Всеукраинская «горячая линия» для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и в отношении детей начала работу в Харькове.


//city.kharkov.ua
С сообщениями о лицах или от имени лиц, пострадавших от какого-либо вида насилия или столкнувшихся с проблемой торговли людьми, можно звонить на номер 15-47.
 
Работа кол-центра будет осуществляться согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2019 года, которое предусматривает реализацию такого проекта.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  насилие, помощь, харьков
 
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