10.01.2020 12:43

В горсовете прошла встреча почетных граждан Харькова (ФОТО)

Встреча Почетных граждан города Харькова, которым в 2019 году присвоили это звание, прошла сегодня, 10 января, в малом зале Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

В мероприятии также приняли участие председатель Совета Почетных граждан города Харькова Михаил Пилипчук, Почетный гражданин города Харькова Светлана Колыванова-Попеску и начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды городского совета Алексей Хорошковатый.

Михаил Пилипчук отметил, что встречи с новыми почетными гражданами организовывают уже более десяти лет. Традиционно мероприятие проводят накануне Нового года или сразу после праздников, чтобы всех собрать, поздравить, вручить документы, рассказать об обязанностях, подвести итоги уходящего года и наметить планы на будущее.

«Эта традиция всем нравится прежде всего потому, что это повод встретиться, пообщаться, поделиться идеями с единомышленниками», - отметил Михаил Пилипчук.

По его словам, сегодня 124 харьковчанина - почетные граждане города, которые входят в Совет почетных граждан, имеют право прийти с обращениями на прием к городскому голове, директорам департаментов, при желании могут участвовать во всех заседаниях, в том числе исполкома, сессиях горсовета и т.д.

Почетный гражданин города Харькова, председатель общественной организации Московского районного отделения Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Николай Овчаренко предложил проводить встречи почетных граждан чаще.

«Я считаю, что наша миссия заключается, прежде всего, в активной общественной и благотворительной деятельности. Необходимо делиться идеями, советоваться и вместе работать на благо города», - сказал Николай Овчаренко.

Члены Совета почетных граждан решили в феврале организовать встречу в музее-диораме «Война в Афганистане. Как это было», который основал Николай Овчаренко.

Напомним, что в 2019 году Почетными гражданами Харькова стали: чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик; директор Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины Юрий Караченцев; председатель общественной организации Московского районного отделения Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Николай Овчаренко; председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко; ректор Харьковского государственного университета питания и торговли Александр Черевко. На сегодняшнюю встречу, по разным причинам, пришли не все. Например, Александр Гвоздик сейчас находится в США.

Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором об учреждении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых - Владислав Франковский (основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годах). Одним из последних лауреатов был известный офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звание Почетного гражданина города Харькова не присваивали, однако с 1999 года эту традицию восстановили.