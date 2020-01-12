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12.01.2020  18:37   

Выдача удостоверений многодетным - через «еМалятко»

В сервисе «еМалятко» появится новая услуга.


//city.kharkov.ua
Выдача удостоверений многодетным семьям или ребенку из многодетной семьи вскоре станет доступной в рамках работы сервиса «еМалятко».
 
Об этом сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития.
 
В департаменте напомнили, что в прошлом году был создан Единый реестр многодетных семей города Харькова. На сегодняшний день это единственная в Украине автоматизированная база данных, где можно отслеживать выданные удостоверения многодетным семьям и детям из этих семей. Реестр уже интегрирован с Порталом электронных сервисов города, и теперь через него можно будет формировать различные справки.
 
«9 января мы зарегистрировали этот реестр в Национальном реестре электронных информационных реестров Украины. И теперь можем совместить его с другими реестрами с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита». Это даст возможность реализовать новую услугу в «еМалятко» - выдачу удостоверений многодетным семьям или ребенку из многодетной семьи», - отметили в департаменте.
 
Напомним, 3 января в Харьковском городском перинатальном центре состоялась презентация уникального сервиса «еМалятко».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  многодетные, емалятко, харьков
 
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