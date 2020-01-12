12.01.2020 18:37

Выдача удостоверений многодетным - через «еМалятко»

В сервисе «еМалятко» появится новая услуга.



//city.kharkov.ua

Выдача удостоверений многодетным семьям или ребенку из многодетной семьи вскоре станет доступной в рамках работы сервиса «еМалятко».

Об этом сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития.

В департаменте напомнили, что в прошлом году был создан Единый реестр многодетных семей города Харькова. На сегодняшний день это единственная в Украине автоматизированная база данных, где можно отслеживать выданные удостоверения многодетным семьям и детям из этих семей. Реестр уже интегрирован с Порталом электронных сервисов города, и теперь через него можно будет формировать различные справки.

«9 января мы зарегистрировали этот реестр в Национальном реестре электронных информационных реестров Украины. И теперь можем совместить его с другими реестрами с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита». Это даст возможность реализовать новую услугу в «еМалятко» - выдачу удостоверений многодетным семьям или ребенку из многодетной семьи», - отметили в департаменте.

Напомним, 3 января в Харьковском городском перинатальном центре состоялась презентация уникального сервиса «еМалятко».