Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.
«Ваши компетентность, профессиональный и жизненный опыт заслуживают большого уважения. На протяжении многих лет Вы неустанно служите на благо развития сферы здравоохранения. Человек высокого чувства долга и ответственности, Вы получили признание среди коллег и пациентов.
Желаю Вам сил, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии», - говорится в поздравлении городского головы.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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