Главная Новости Общество Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения
13.01.2020  10:07   

Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.


// city.kharkov.ua

«Ваши компетентность, профессиональный и жизненный опыт заслуживают большого уважения. На протяжении многих лет Вы неустанно служите на благо развития сферы здравоохранения. Человек высокого чувства долга и ответственности, Вы получили признание среди коллег и пациентов.

Желаю Вам сил, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.01 Общество Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Василия Тация 10.01 Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева 18.12 Общество Почетный харьковчанин Николай Овчаренко отмечает день рождения
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 