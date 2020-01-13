13.01.2020 10:07

Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.



// city.kharkov.ua

«Ваши компетентность, профессиональный и жизненный опыт заслуживают большого уважения. На протяжении многих лет Вы неустанно служите на благо развития сферы здравоохранения. Человек высокого чувства долга и ответственности, Вы получили признание среди коллег и пациентов.

Желаю Вам сил, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии», - говорится в поздравлении городского головы.