Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Василия Тация

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с 80-летием Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
«Весь Ваш жизненный путь является примером добросовестного служения Украинскому народу и его государству. За годы неутомимого труда Вы завоевали безоговорочный авторитет высокопрофессионального специалиста, мудрого и рассудительного руководителя, выдающегося ученого и истинного патриота.
Вы вносите весомый вклад в развитие Харькова, принимая активное участие в жизни громады. По Вашей инициативе построены лучший в Украине Дворец студентов и учебно-библиотечный комплекс, которые стали визитной карточкой города.
Благодаря Вашим усилиям Харьков получил статус юридического центра Украины. Многие Ваши выпускники сегодня участвуют в формировании общего вектора развития Украины.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, надежной поддержки верных соратников в Вашей ответственной деятельности ради силы и славы нашей страны. Пусть каждый день наполняет Вас жизненной энергией, дарит радость и вдохновение!» - говорится в поздравлении городского головы.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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