13.01.2020 10:19

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Василия Тация

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с 80-летием Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

«Весь Ваш жизненный путь является примером добросовестного служения Украинскому народу и его государству. За годы неутомимого труда Вы завоевали безоговорочный авторитет высокопрофессионального специалиста, мудрого и рассудительного руководителя, выдающегося ученого и истинного патриота.



Вы вносите весомый вклад в развитие Харькова, принимая активное участие в жизни громады. По Вашей инициативе построены лучший в Украине Дворец студентов и учебно-библиотечный комплекс, которые стали визитной карточкой города.



Благодаря Вашим усилиям Харьков получил статус юридического центра Украины. Многие Ваши выпускники сегодня участвуют в формировании общего вектора развития Украины.



От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, надежной поддержки верных соратников в Вашей ответственной деятельности ради силы и славы нашей страны. Пусть каждый день наполняет Вас жизненной энергией, дарит радость и вдохновение!» - говорится в поздравлении городского головы.