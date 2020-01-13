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13.01.2020  10:19   

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Василия Тация

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с 80-летием Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.


// city.kharkov.ua

«Весь Ваш жизненный путь является примером добросовестного служения Украинскому народу и его государству. За годы неутомимого труда Вы завоевали безоговорочный авторитет высокопрофессионального специалиста, мудрого и рассудительного руководителя, выдающегося ученого и истинного патриота.

Вы вносите весомый вклад в развитие Харькова, принимая активное участие в жизни громады. По Вашей инициативе построены лучший в Украине Дворец студентов и учебно-библиотечный комплекс, которые стали визитной карточкой города.

Благодаря Вашим усилиям Харьков получил статус юридического центра Украины. Многие Ваши выпускники сегодня участвуют в формировании общего вектора развития Украины.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, надежной поддержки верных соратников в Вашей ответственной деятельности ради силы и славы нашей страны. Пусть каждый день наполняет Вас жизненной энергией, дарит радость и вдохновение!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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