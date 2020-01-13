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13.01.2020  11:51   

В Харькове и области проверят работу сирен

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 15 января, в Харьковской области.


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Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Источник:   ХГС
 Тэги:  соирены, гражданская оборона, харьков, проверка
 
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