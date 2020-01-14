По харьковскому торговому центру гулял львенок [видео]

Очередной малыш сбежал из контактного зоопарка, находящегося в этом же здании.
В одном из торговых центров Харькова заметили львенка. Животное сначала свободно бегало между людьми, а после этого попыталось "съесть" розетку на стенке. Посетители супермаркета успели снять прогулку малыша на видео,
Инцидент произошел на Одесской улице в том здании, где располагается контактный зоопарк. Львенка зовут Симба и он сбежал из клетки. С людьми хищник вел себя очень мило - мурчал и терся об ноги. Малыш даже разрешил себя погладить и почесать за ухом. Однако прогулка его длилась недолго - через минуту после того, как он появился, пришел охранник ТЦ, который взял Симбу на руки и отнес его обратно в клетку.
Это не первый случай, когда из контактного зоопарка сбегают животные. Так, в декабре 2019 года супермаркет в этом здании пришлось закрыть из-за сбежавшей обезьяны: животное "гуляло" по перекрытиям, перепрыгивая с одной балки на другую.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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