14.01.2020 13:53

По харьковскому торговому центру гулял львенок [видео]

Очередной малыш сбежал из контактного зоопарка, находящегося в этом же здании.



// facebook

В одном из торговых центров Харькова заметили львенка. Животное сначала свободно бегало между людьми, а после этого попыталось "съесть" розетку на стенке. Посетители супермаркета успели снять прогулку малыша на видео, разместив его на Facebook-странице паблика "ХС Харьков".

Инцидент произошел на Одесской улице в том здании, где располагается контактный зоопарк. Львенка зовут Симба и он сбежал из клетки. С людьми хищник вел себя очень мило - мурчал и терся об ноги. Малыш даже разрешил себя погладить и почесать за ухом. Однако прогулка его длилась недолго - через минуту после того, как он появился, пришел охранник ТЦ, который взял Симбу на руки и отнес его обратно в клетку.

Это не первый случай, когда из контактного зоопарка сбегают животные. Так, в декабре 2019 года супермаркет в этом здании пришлось закрыть из-за сбежавшей обезьяны: животное "гуляло" по перекрытиям, перепрыгивая с одной балки на другую.