14.01.2020 17:28

Детские лагеря Харьковводоканала признаны лучшими в Украине

Детские учреждения оздоровления и отдыха «Ромашка» и «Факел» КП «Харьковводоканал» стали одними из победителей Всеукраинского смотра работы профсоюзов на лучшую организацию оздоровления и отдыха детей в летний период 2019 года.



//vodokanal.kharkov.ua

В смотре, который проводился Федерацией профсоюзов Украины, приняло участие 34 детских учреждения оздоровления и отдыха со всех регионов страны.

Детский лагерь «Ромашка» награжден дипломом в номинации «Лучшее учреждение оздоровления и отдыха», а директор детского лагеря «Факел» Евгения Брусникина - Благодарностью главы Федерации профсоюзов Украины. Также «Ромашка» и «Факел» были отмечены Почетными грамотами объединения профсоюзов Харьковской области.

«Детские лагеря «Ромашка» и «Факел» являются одними из лучших в Украине. Этим весомым достижениям предшествует планомерная работа коллектива КП «Харьковводоканал» по созданию комфортных условий для детей, интересных и познавательных программ, а также спортивных и развлекательных мероприятий. Все это стало возможным благодаря постоянной и целенаправленной поддержке руководства предприятия и профсоюзного комитета, для которых полноценное оздоровление и отдых детей стали одним из главных приоритетов в работе», - отметила начальник административно-хозяйственного управления КП «Харьковводоканал» Галина Ткаченко.

Напомним, в лагерях «Факел» и «Ромашка» коммунального предприятия «Харьковводоканал» в летний период 2019 года было оздоровлено более 1500 детей.