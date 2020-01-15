15.01.2020 08:15

Без паники: сегодня в Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 15 января, в Харьковской области.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией», - напоминают в Департаменте.

Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.





