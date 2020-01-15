Без паники: сегодня в Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 15 января, в Харьковской области.
Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией», - напоминают в Департаменте.
Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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