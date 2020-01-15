15.01.2020 16:49

Ажиотаж в центрах админуслуг: оформление загранпаспортов резко увеличилось

С начала 2020 года спрос на оформление биометрического загранпаспорта в центрах предоставления административных услуг города Харькова увеличился почти в два раза.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 15 января, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, количество обращений по оформлению загранпаспорта растет постоянно: в 2019 году в городские ЦПАУ обратилось более 60 тыс. граждан, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Виктория Китайгородская напомнила, что для желающих оформить загранпаспорт существует возможность предварительной регистрации в электронной очереди в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт ЦПАУ и, воспользовавшись электронным сервисом регистрации в очереди, выбрать районный, городской или региональный центр, дату и время его посещения, распечатать талон регистрации или запомнить его номер.

Для оформления загранпаспорта при себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет, квитанцию об оплате административного сбора, старый загранпаспорт (при наличии). Стоимость оформления нового загранпаспорта зависит от срочности его изготовления: 20 рабочих дней - 682 грн, семь рабочих дней - 1034 грн.

Документы можно подать не только в ЦПАУ, но и в территориальные подразделения миграционной службы, а также в паспортный сервис ГП «Документ».

Кроме того, Виктория Китайгородская напомнила, что совсем скоро изменятся правила пересечения гражданами Украины государственной границы при въезде в Россию. Так, 18 декабря 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины государственной границы при въезде в Россию на основании паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении для детей до 16 лет.

«Изменения внесены для того, чтобы избежать случаев использования поддельных паспортов Украины в форме книжечки и свидетельств о рождении в связи с низкой степенью их защиты и одновременно чтобы ускорить процедуру пропуска», - отметила Виктория Китайгородская.