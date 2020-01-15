15.01.2020 16:36

Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.



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Освящение будет проходить у девяти водоемов и родников города, в частности, в Саржином яру, в Китлярчином яру, на Алексеевке, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.

Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. 19 января в 8.00 пройдет литургия в храме иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение, а с 9.00 начнется освящение воды.



Богослужения в храмах Харьковской епархии будут совершаться по следующему расписанию:



18 января. Навечерие Богоявления

8:00 Божественная литургия

По окончании литургии Великое освящение воды.

16:00 Вечернее богослужение.



19 января. Крещение Господне.

8:00 Божественная литургия

По окончании литургии - Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).



График освящения воды









