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15.01.2020  16:36   

Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.


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Освящение будет проходить у девяти водоемов и родников города, в частности, в Саржином яру, в Китлярчином яру, на Алексеевке, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.

Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. 19 января в 8.00 пройдет литургия в храме иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение, а с 9.00 начнется освящение воды.

Богослужения в храмах Харьковской епархии будут совершаться по следующему расписанию:
 

 

18 января. Навечерие Богоявления
8:00 Божественная литургия
По окончании литургии Великое освящение воды.
16:00 Вечернее богослужение.

19 января. Крещение Господне.
8:00 Божественная литургия
По окончании литургии - Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).


График освящения воды




 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  крещение, вода, харьков, освящение
 
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