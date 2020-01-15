Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.
Освящение будет проходить у девяти водоемов и родников города, в частности, в Саржином яру, в Китлярчином яру, на Алексеевке, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.
Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. 19 января в 8.00 пройдет литургия в храме иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение, а с 9.00 начнется освящение воды.
Богослужения в храмах Харьковской епархии будут совершаться по следующему расписанию:
18 января. Навечерие Богоявления
8:00 Божественная литургия
По окончании литургии Великое освящение воды.
16:00 Вечернее богослужение.
19 января. Крещение Господне.
8:00 Божественная литургия
По окончании литургии - Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).
График освящения воды
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: