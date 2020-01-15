15.01.2020 19:16

Электронный кабинет водителя: водительское удостоверение теперь можно заказать онлайн

Заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери или кражи стало намного легче.



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Граждане могут заказать документы, не выходя из дома, воспользовавшись электронным кабинетом водителя, сообщили в Региональном сервисном центре МВД в Харьковской области. «Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управления транспортными средствами были внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946.

Они позволяют гражданину обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, воспользовавшись услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг", - рассказал заместитель начальника Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Олег Мурашов.

Перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, в которых фотография не старше двух лет. Алгоритм получения услуги такой:

- после авторизации в электронном кабинете водителя лицо подает заявление в электронной форме;

- к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083 / о;

- заявление подписывается квалифицированным электронной подписью (КЭП) лица.

В случае успешной проверки поданного заявления - гражданин получит уведомление. Новое водительское удостоверение гражданин сможет забрать в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении. С помощью электронного кабинета также можно эффективно организовать свой визит в сервисный центр, выбрав онлайн удобные дату и время.

Справка: Электронный кабинет водителя (ЭКВ) - это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортные средства, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн. Он заработал в декабре 2018 года. Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью кликов, BankID или MobileID. Пользователи ЭКВ могут узнать информацию о своих водительского удостоверения и транспортные средства, проверить историю штрафов и оплатить их.

Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-кодом и