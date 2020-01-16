16.01.2020 12:46

Харьковские медведи, под праздник, улеглись спать точно по графику (ФОТО, ВИДЕО)

6 бурых и 3 гималайских – наконец залегли в берлогах зоопарка и смотрят сладкие сны.



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В этом году теплая зима заставила мишек несколько отсрочить зимний отдых. С давних времен считается, что медведь залегает в берлогу в середине декабря, даже существует праздник – День медведя, который отмечается 13 декабря и посвящен именно началу зимнего сна. Но погодные реалии внесли свои коррективы. И в декабре наши медведи еще сохраняли активность и продолжали готовиться к зимовке.

А процесс подготовки продолжительный и начинается осенью. В осенний период главная цель косолапых – жировки, ведь от сытости и количества съеденного зависит, как долго и крепко будут спать животные. Серьезно подходят к этому правилу не все. Отличниками можно назвать бурых медведей Матвея, Соню и Глашу, которые плотно готовятся к зиме, поедая в том числе мясо. А вот молодой медведь Вася больше любит мучные изделия. Как результат, жировых запасов до весны ему не хватает, он плохо спит, просыпается и с сердитым рычанием требует еду. В народе таких медведей называют «шатунами».

Набрав вес, медведи становятся малоподвижными, количество корма сокращается, и животные готовятся ко сну. Начинается подготовка берлоги. Для утепления своих берлог косолапые используют солому, она дольше служит по сравнению с сеном. На одну берлогу уходит от 5 до 8 тюков соломы. Ее медведи укладывают в виде гнезда. Если зима теплая, то углубление до самого пола, если холодная – полностью накрываются соломой. Позы для сна разные, в зависимости от температуры. Жарко – на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя. Встречаются и ленивые медведи. В нашем зоопарке это Маша и Ваня, которые не строят себе берлогу. В этом им помогают сотрудники зоопарка. А вот самый хозяйственный медведь – Матвей. Еще летом, когда в рацион входили зеленые ветви, листочки он съедал, а ветки собирал, используя впоследствии для утепления своей берлоги.

Место для зимовки у каждого медведя свое. Но и здесь встречаются исключения. Пара гималайских медведей Бай и Буба спят вместе в одной берлоге. А началось все так. В первое время у Бая была своя берлога и запасы еды, у Бубы – свои, но они начали соперничать, таская еду и сено друг у друга. Их препирательство закончилась совместной дружной зимовкой в одной берлоге.

Раньше всех спать ложится Матвей и спит крепче всех, до самой весны. За ним – Глаша, Соня, Маша, Ваня и все остальные. Чем холоднее погода, тем крепче сон. В период зимовки сотрудники зоопарка следят, чтобы у всех косолапых была емкость с водой, так как медведи иногда просыпаются и пьют воду. И конечно, очень важно соблюдать режим тишины, ведь сон у мишек чуткий.