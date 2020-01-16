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16.01.2020  16:48   

В женской тюрьме отгуляли свадьбу (ФОТО)

В Качановской колонии заключен первый в 2020 году брак.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 15 января 2020 года в Качановской исправительной колонии №54 зарегистрировали брак осужденнойо, отбывающей наказание на участке социальной реабилитации и ее избранника.
 
Молодожены познакомились несколько лет назад, но связать свое будущее решили только сейчас. 
 
Несмотря на расстояние, они подали заявление в ЗАГС, и уже через месяц, в торжественной обстановке, зарегистрировали брак и получили свидетельства.  Это - первая свадьба в учреждении в этом году.
 
«Создание семьи является новым этапом для человека, находящегося в местах лишения свободы.  Это помогает задуматься над тем, что нужно возвращаться домой.  Осужденные стремятся поскорее оказаться рядом с родными и близкими и именно поэтому они становятся на путь исправления», - отмечает заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.
Тэги:  свадьба, тюрьма, харьков, колония
 
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