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17.01.2020  12:19   

Харьковский зоопарк: теплая зима не давала медведям залечь в спячку

Девять медведей зоопарка, шесть бурых и три гималайских, только сейчас залегли в спячку.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в зоопарке, обычно медведи засыпают в середине декабря, но в этом году теплая зима отсрочила зимний отдых животных. 
 
«Набрав вес, медведи становятся малоподвижными, количество корма сокращается, и животные готовятся ко сну. Начинается подготовка берлог. Для утепления медведи используют солому, она дольше служит по сравнению с сеном. На одну берлогу уходит от 5 до 8 тюков соломы. Ее медведи укладывают в виде гнезда. Если зима теплая, то углубление - до самого пола, если холодная – полностью накрываются соломой. Жарко – спят на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя», - сообщили в зоопарке. 
 
Также там рассказали, что животные по-разному относятся к подготовке места для зимнего сна. Например, медведям Маше и Ване строят берлогу сотрудники зоопарка, а медведь Матвей еще с лета собирал ветки, которые потом использовал для утепления берлоги.
 
В период зимовки сотрудники зоопарка соблюдают тишину, потому что у медведей очень чуткий сон, и следят, чтобы у всех животных была емкость с водой, так как иногда они просыпаются, чтобы попить. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  зоопарк, спячка медведей, харьков
 
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