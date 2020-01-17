17.01.2020 12:19

Харьковский зоопарк: теплая зима не давала медведям залечь в спячку

Девять медведей зоопарка, шесть бурых и три гималайских, только сейчас залегли в спячку.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в зоопарке, обычно медведи засыпают в середине декабря, но в этом году теплая зима отсрочила зимний отдых животных.

«Набрав вес, медведи становятся малоподвижными, количество корма сокращается, и животные готовятся ко сну. Начинается подготовка берлог. Для утепления медведи используют солому, она дольше служит по сравнению с сеном. На одну берлогу уходит от 5 до 8 тюков соломы. Ее медведи укладывают в виде гнезда. Если зима теплая, то углубление - до самого пола, если холодная – полностью накрываются соломой. Жарко – спят на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя», - сообщили в зоопарке.

Также там рассказали, что животные по-разному относятся к подготовке места для зимнего сна. Например, медведям Маше и Ване строят берлогу сотрудники зоопарка, а медведь Матвей еще с лета собирал ветки, которые потом использовал для утепления берлоги.

В период зимовки сотрудники зоопарка соблюдают тишину, потому что у медведей очень чуткий сон, и следят, чтобы у всех животных была емкость с водой, так как иногда они просыпаются, чтобы попить.