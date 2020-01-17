17.01.2020 15:11

Харьков представили на международной туристической выставке в Чехии (ФОТО)

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в ежегодной международной выставке «GO - REGIONTOUR», которая прошла 16-19 января в городе Брно (Чешская Республика).



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, это одно из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе, на котором представлен туристический потенциал регионов Чехии, европейских стран и городов-побратимов Брно.

В выставке приняли участие более 800 компаний из 24-х стран мира. Были представлены международные туристические организации, туроператоры, турагентства, перевозчики и гостиницы. В рамках мероприятия прошли презентационные пресс-конференции туристических регионов разных стран, специализированные семинары, которые охватывают тематики медицинского, гастрономического, пешеходного туризма и активного отдыха.

Город Харьков был представлен на стенде городов-побратимов и партнеров города Брно. Стенд посетили вице-мэр города Брно Петер Хладик, управляющий делами муниципалитета города Брно Павел Лаутоцький и Консул-руководитель Консульства Украины в Брно Иван Холостенко. Делегация Харьковского городского совета во время встречи с представителями Муниципалитета города Брно и Консульства Украины обсудила вопросы сотрудничества между Харьковом и Брно в области образования, туризма и IT-технологий.