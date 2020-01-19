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19.01.2020  11:23   

288 спасателей обеспечивают безопасность людей во время Крещения в Харьковской области

Празднование крещения проходит в Харькове и области без особых происшествий.


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288 спасателей будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний. В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 90 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах дежурят 89 представителей местных органов власти и волонтеров.

Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.

Уважаемые граждане!

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101"!

Правила безопасного празднования:

  • погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
  • погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
  • Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • если с вами ребенок, следите за ней во время погружения в прорубь;
  • при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
  • после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
  • для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  праздник, крещение, харьков, спасатели
 
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