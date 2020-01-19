19.01.2020 11:23

288 спасателей обеспечивают безопасность людей во время Крещения в Харьковской области

Празднование крещения проходит в Харькове и области без особых происшествий.



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288 спасателей будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний. В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 90 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах дежурят 89 представителей местных органов власти и волонтеров.

Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.

Уважаемые граждане!

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101"!

Правила безопасного празднования: