288 спасателей обеспечивают безопасность людей во время Крещения в Харьковской области

Празднование крещения проходит в Харькове и области без особых происшествий.
288 спасателей будут следить за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний. В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 90 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники. Кроме того, на спасательных постах дежурят 89 представителей местных органов власти и волонтеров.
Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.
Уважаемые граждане!
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101"!
Правила безопасного празднования:
Чувства способны захватывать внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Местами туман.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: