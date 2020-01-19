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19.01.2020  14:41   

Из кранов харьковчан потекла свяченая вода (ФОТО)

На комплексах водоподготовки «Донец» и «Днепр» коммунального предприятия «Харьковводоканал» освятили воду


://vodokanal.kharkov.ua

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись сегодня, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» коммунального предприятия «Харьковводоканал».

На водозаборе Комплекса водоподготовки «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. «Вода освящается особым чином всего один раз в год. Она несет Божью благодать. С верой и смирением ее необходимо принимать, ценить и беречь освященную воду, которая является чудодейственной и целебной», - пояснил протоиерей Петр.

Как сообщил директор Комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень, проведение обрядов освящения питьевой воды на водозаборах комплексов водоподготовки проходит каждый год и уже давно стало традицией. «Вода – источник жизни, поэтому надо к ней бережно относиться. Сегодня мы проводим обряд освящения на водозаборе «Донец», и уже через несколько дней вода попадет в дома харьковчан», - отметил Игорь Злыдень.

Справка. Комплексы водоподготовки «Донец» и «Днепр» занимаются подачей и очисткой воды, которая поступает в дома харьковчан. КВ «Донец» осуществляет забор воды из реки Северский Донец, которая преодолевает расстояние в 40 километров до Харькова. КВ «Днепр» осуществляет забор воды из Краснопавловского водохранилища и перед тем, как поступить в дома харьковчан она преодолевает расстояние более чем в 140 километров.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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