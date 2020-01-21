21.01.2020 09:25

О выдающемся фотохудожнике позапрошлого века расскажут на лекции в Харькове

22 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится лекция «Алексей Иваницкий. Жизнь в фотографии».



// cultura.kh.ua

Вторая лекция цикла «Написано светом» посвящена одному из самых выдающихся мастеров фотографии Харькова второй половины XIX-начала ХХ в. - Алексею Михайловичу Иваницкому.

Лекторы Владимир Оглоблин и Елена Долженко расскажут о работах, творческом пути, взглядах, интересных деталях жизни выдающегося фотографа Алексея Иваницкого и его важнлм вкладе в историю и развитие харьковской фотографии.



Алексей Иваницкий считается одним из первых, кто начал применять фотомонтаж и делать фото-коллажи, увлекался созданием фотопортретов большого формата, которые затем собственноручно расписывал красками.



Мастер известен как автор и издатель почтовых открыток с видами Белгорода, а также серий посвященных украинскому театру и актерам. Иваницкий был хорошо знаком со многими выдающимися людьми в Харькове и далеко за его пределами. Дружил с Сергеем Васильковской и вместе с ним и Дмитрием Яворницким совершил путешествие днепровскими порогами, в Крыму сделал несколько фотографий Антона Чехова и Максима Горького, а в Харькове снимал эксперименты с летательными снарядами Константина Данилевского.

Его работы получили золотые и серебряные награды на нескольких выставках в Харькове, Москве и Санкт-Петербурге. Но высшую награду он получил за серию фотографий с места аварии царского поезда возле станции Борки в 1888 году.



Жизнь Алексея Михайловича трагически оборвалась 24 декабря 1920. Он был арестован в Крыму во время кровавого большевистского террора и заочно осужден без следствия к расстрелу только за принадлежность к дворянству.



Вход на лекцию свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).