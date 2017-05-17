17.05.2017 08:58

Харьковчанка победила в теннисном турнире

С 8 по 14 мая в турецкой Анталии состоялся международный теннисный турнир ITF «Tennis оrganisation сup».



Сайт ХОГА

В дуэте с киевлянкой Екатериной Слюсар харьковчанка выиграла у соперниц из Канады, пары из Израиля и Румынии, в полуфинале – у россиянки и спортсменки из Венгрии, а в финале - 6:2, 7:6 – переиграла Яну и Таисию Мордергер из Германии.

В одиночном разряде Марине дойти до финала не удалось. В четвертьфинальном поединке она 3:6, 2:6 уступила сопернице из Израиля.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что для Марины Чернышевой это первая победа в парном разряде на турнирах ITF в профессиональной карьере.