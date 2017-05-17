 
Главная Новости Спорт Харьковчанка победила в теннисном турнире
17.05.2017  08:58   

Харьковчанка победила в теннисном турнире

С 8 по 14 мая в турецкой Анталии состоялся международный теннисный турнир ITF «Tennis оrganisation сup».


Сайт ХОГА

В дуэте с киевлянкой Екатериной Слюсар харьковчанка выиграла у соперниц из Канады, пары из Израиля и Румынии, в полуфинале – у россиянки и спортсменки из Венгрии, а в финале - 6:2, 7:6 – переиграла Яну и Таисию Мордергер из Германии.

В одиночном разряде Марине дойти до финала не удалось. В четвертьфинальном поединке она 3:6, 2:6 уступила сопернице из Израиля.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что для Марины Чернышевой это первая победа в парном разряде на турнирах ITF в профессиональной карьере.

Источник:   Сайт ХОГА
 Тэги:  теннис, харьков, чернышова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.05 Спорт Харьковчанка выиграла теннисный турнир в Стамбуле 30.04 Спорт Харьковская теннисистка вышла в финал турнира в Стамбуле 28.04 Спорт Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
 
 

Видео

В парке Горького открыли "Домик малыша"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 