Харьковчанка победила в теннисном турнире

С 8 по 14 мая в турецкой Анталии состоялся международный теннисный турнир ITF «Tennis оrganisation сup».
В дуэте с киевлянкой Екатериной Слюсар харьковчанка выиграла у соперниц из Канады, пары из Израиля и Румынии, в полуфинале – у россиянки и спортсменки из Венгрии, а в финале - 6:2, 7:6 – переиграла Яну и Таисию Мордергер из Германии.
В одиночном разряде Марине дойти до финала не удалось. В четвертьфинальном поединке она 3:6, 2:6 уступила сопернице из Израиля.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что для Марины Чернышевой это первая победа в парном разряде на турнирах ITF в профессиональной карьере.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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