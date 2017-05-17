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17.05.2017  14:17   

Харьковчанка выиграла этап Кубка мира по фехтованию на колясках

С 11 по 15 мая в Нидерландах состоялся этап Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на котором «золото» и «серебро» завоевала харьковская фехтовальщица Евгения Бреус.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 25 стран мира, а по их итогам сборная Украины завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Лучше всех в составе украинской команды выступила харьковчанка Евгения Бреус. Именно она стала обладательницей золотой медали в фехтовании на сабле в категории «А» и завоевала серебряную медаль в фехтовании на шпаге в этой же категории, уступив в финале сопернице из Гонконга.
 
Следующий этап Кубка мира по фехтованию на колясках состоится в июне в столице Польши.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, фехтование, харьков
 
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