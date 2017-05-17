Харьковчанка выиграла этап Кубка мира по фехтованию на колясках

С 11 по 15 мая в Нидерландах состоялся этап Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на котором «золото» и «серебро» завоевала харьковская фехтовальщица Евгения Бреус.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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