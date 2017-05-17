17.05.2017 15:16

Велопарад, флешмоб и конкурсы: харьковчан приглашают на 12-й Велодень

12-й Велодень пройдет в субботу, 20 мая, в Харькове под лозунгом «Рулишь ты!».



dozor.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 17 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, ожидается, что в Велодне примут участие 15 тыс. любителей велоспорта. Присоединиться к колоннам велосипедистов можно будет в разных районах города. С раннего утра колонны велолюбителей начнут формироваться на ул. Одесской (перекресток ул. Зерновой и пр. Гагарина), на Салтовке (возле ТРЦ «Караван»), Алексеевке (пр. Людвига Свободы, 41), на Новых Домах (пересечение пр. Московского и ул. Харьковских Дивизий), Холодной Горе (возле Дома офицеров), в районе ХТЗ (пр. Индустриальный, возле фонтана). В целях безопасности и организации дорожного движения колонны будут сопровождать полицейские.

«В этом году для Велодня не случайно выбран лозунг «Рулишь ты!». Этим мероприятием мы не только поддерживаем велосипедистов, но и формируем культуру велоезды. Будет проведено множество мастер-классов, конкурсов, велосипедистам раздадут памятки с правилами дорожного движения. Каждый год Велодень проходит в хорошей дружественной атмосфере. Мы приглашаем к участию всех харьковчан и гостей города. Можно приехать семьей, в необычном костюме, принять участие в велопараде и флешмобе и хорошо провести время», - отметил Алексей Чубаров.

После того, как все велосипедисты съедутся к главному месту проведения мероприятия, - на пл. Свободы, с их участием пройдет традиционный флешмоб. Как отметил начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов, принять участие во флешмобе могут все желающие. Участники флешмоба создадут фон для надписи «Я ♥ Харьков» (буквы уже будут нарисованы, а «сердце» заполнят волонтеры с красными шарами). Константин Курашов напомнил, что два года назад на Велодне велосипедисты создали фигуру велосипеда, а в прошлом году - символ города, фигуру Зеркальной струи.

После флешмоба пройдет велопробег, который стартует в 11:00 возле памятника казаку Харько. Велосипедисты проедут по такому маршруту: пр. Науки - ул. Отакара Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская — ул. Динамовская — ул. Сумская — ул. Ярослава Мудрого — ул. Алчевских — ул. Чернышевская — ул. Скрипника — ул. Сумская — пл. Свободы. Велосипедисты будут ехать по левой стороне пр. Науки, а правая будет доступна для движения транспорта.

После велопарада для его участников и гостей на пл. Свободы организуют развлекательную программу. Организаторы установят фотостенды, детские площадки с конструкторами и зонами для рисования, проведут гонки на беговелах с призами, ярмарку с игровыми стендами, соревнования по велотриалу, тест-драйвы и мастер-классы.

Как сообщила глава оргкомитета Велодня Виктория Смагина, пройдут велогонки для детей, велогонки для взрослых на детских велосипедах и впервые за 12 лет проведут розыгрыш велосипедов и различных гаджетов для них от спонсоров мероприятия.

С подробными условиями конкурсов и более подробной иформацией о велопразднике можно ознакомиться на страницах Велодня в социальных сетях « Facebook » и « ВКонтакте ».

Отметим, что безопасность во время Велодня будут обеспечивать 100 патрульных и 7-8 автоэкипажей. Кроме того, около 20 полицейских сами примут участие в велопараде. На время проведения велопробега часть улиц будет перекрыта. Харьковчан просят с пониманием отнестить к временным неудобствам.