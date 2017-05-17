 
Главная Новости Спорт Стало известно, когда завершатся строительные работы в харьковском Велодоме
17.05.2017  15:46   

Стало известно, когда завершатся строительные работы в харьковском Велодоме

Строительные работы в Велодоме, который откроют на Белгородском шоссе, 5-а, планируют завершить до конца 2017 года.


dozor.kharkov.ua
Об этом сегодня, 17 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил начальник управления по вопросам физической культуры и спорта  Константин Курашов. По его словам, в трехэтажном здании проходит серьезная реконструкция, и в этом году будут закончены строительные работы. 
 
Константин Курашов отметил, что два года назад в Харькове открыли велоклуб, а теперь готовятся к организации работы Велодома. Это будет велоцентр с велопрокатом, с техническим залом для обслуживания велосипедов. Также в Велодоме будут располагаться велосипедные отделения клубов по месту жительства и детско-юношеских спортивных школ. Зимой в Велодоме организуют прокат лыж.
 
«Рядом расположен Лесопарк, поэтому зимой харьковчане смогут воспользоваться прокатом и покататься на лыжах. Территория будет благоустроена, создана соответствующая инфраструктура», - отметил Константин Курашов. 
 
По его словам, также в этом году планируется закольцевать велодорожку, которая будет проходить через Саржин яр, где сейчас строится велотрасса, через Лесопарк и заканчиваться возле Велодома.
 
Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров отметил, что городская власть продолжит поддерживать любителей велоспорта. Открытие Велодома, велодорожки, вело-СТО стало частью концепции развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры в городе, и эта работа будет продолжена.  
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  велотрасса, велодом, спорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Спорт В Саржином Яру появится велотрасса
 
 

Видео

Юлия Светличная: Мы сможем показать Евросоюзу что такое Харьков, что такое Украина
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 