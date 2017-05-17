17.05.2017 15:46

Стало известно, когда завершатся строительные работы в харьковском Велодоме

Строительные работы в Велодоме, который откроют на Белгородском шоссе, 5-а, планируют завершить до конца 2017 года.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов. По его словам, в трехэтажном здании проходит серьезная реконструкция, и в этом году будут закончены строительные работы.

Константин Курашов отметил, что два года назад в Харькове открыли велоклуб, а теперь готовятся к организации работы Велодома. Это будет велоцентр с велопрокатом, с техническим залом для обслуживания велосипедов. Также в Велодоме будут располагаться велосипедные отделения клубов по месту жительства и детско-юношеских спортивных школ. Зимой в Велодоме организуют прокат лыж.

«Рядом расположен Лесопарк, поэтому зимой харьковчане смогут воспользоваться прокатом и покататься на лыжах. Территория будет благоустроена, создана соответствующая инфраструктура», - отметил Константин Курашов.

По его словам, также в этом году планируется закольцевать велодорожку, которая будет проходить через Саржин яр, где сейчас строится велотрасса, через Лесопарк и заканчиваться возле Велодома.

Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров отметил, что городская власть продолжит поддерживать любителей велоспорта. Открытие Велодома, велодорожки, вело-СТО стало частью концепции развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры в городе, и эта работа будет продолжена.