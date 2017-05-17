17.05.2017 19:25

Международные эксперты оценили подготовку Харькова к чемпионату Европы по боксу

Представители Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и Европейской Конфедерации бокса (EUBC) посетили Харьков в рамках координационного визита и проверки подготовки к Чемпионату Европы по боксу среди мужчин.



city.kharkov.ua

Напомним, чемпионат пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

Делегаты AIBA и EUBC посетили главные локации предстоящего турнира, в частности, Дворец спорта «Локомотив», где будут проходить поединки, а также встретились с организаторами чемпионата.

«Мы не впервые проводим международные турниры по боксу в Украине. На данном этапе я очень доволен тем, как идет подготовка к чемпионату. Со своей стороны EUBC готова оказать всю необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими партнерами», - сообщил исполнительный директор EUBC Александр Егоров.

Ранее Украина уже проводила такие масштабные боксерские турниры, как Чемпионат мира среди юниоров 2013 года, Кубок Европы, Чемпионат Европы среди юниоров 2015 года и др. Но, как отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, предстоящий чемпионат Европы станет самым масштабным событием в украинском любительском боксе.

«Этот год стал знаковым для нашей страны, которая получила возможность показать себя миру. Прошедшее Евровидение, международные фестивали и спортивные турниры открывают нашу страну европейскому и мировому сообществу. Для Федерации бокса это большая честь войти в историю мирового спорта и сыграть свою роль в презентации Украины миру», - сказал Владимир Продивус.

Напомним, что чемпионат Европы по боксу – это один из главных квалификационных турниров, где будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу, который состоится осенью в Гамбурге. В чемпионате Европы в Харькове примут участие более 300 самых сильных боксеров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира 2017 года.

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией можно обращаться в пресс-службу Федерации бокса Украины по тел.: +38 (097) 911-31-71.