18.05.2017 08:26

«Шахтер» выиграл кубок Украины

Донецкий «Шахтер» стал обладателем Кубка Украины сезона 2016/17, обыграв в финальном поединке киевское «Динамо» со счетом 1:0.



РБК-Украина

"Горняки" в 11 раз в своей истории завоевали Кубок Украины и догнали по этому показателю киевский клуб.



Единственный гол на 80 минуте матча забил Марлос.



Вратарь "горняков" Пятов выбил мяч на половину поля "Динамо", Марлос принял его, прошел вдоль штрафной, ушел от подката Шепелева и точно пробил в дальнюю "девятку".



После забитого гола Марлос расплакался. В равной игре команды создали не так много моментов для взятия ворот. Лучше возможности были у Динамо. К примеру, в конце первого тайма Андрей Ярмоленко с острого угла пробил уже мимо пустых ворот. Шахтер к титулу чемпиона добавил еще и Кубок страны, став обладателем трофея второй сезон кряду.



Шахтер - Динамо 1:0 Гол: Марлос (80)



На 8-й минуте Марлос не реализовал пенальти (мимо)



Предупреждены: Срна (55), Феррейра (77), Пятов (90+4) — Сидорчук (54), Кадар (77), Гармаш (90+3) "Динамо": Коваль, Пантич, Антунеш, Шепелев, Морозюк, Ярмоленко, Сидорчук (Рыбалка, 67), Гармаш, Вида, Беседин, Кадар (Цыганков, 84). "Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 84), Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1), Феррейра (Ордец, 90+4).



Напомним, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пообещал болельщикам, что футболисты клуба отдадут все силы и умрут на поле за победу в матче Кубка Украины.

