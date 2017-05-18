18.05.2017 08:46

Финал кубка Украины собрал 30 тысяч болельщиков

Финал Кубка Украины по футболу в Харькове собрал более 30 тысяч болельщиков.



Сайт ХОГА

Напомним, что судьбу главного футбольного трофея страны определили 17 мая на стадионе «Металлист» в матче между «Динамо» (Киев) и «Шахтером» (Донецк).

Финальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера». Победный гол на 80-й минуте забил забил Марлос.

Кубок Украины победителю вручили глава ХОГА Юлия Светличная и президент ФФУ Андрей Павелко. Напомним, финал Кубка Украины состоялся в Харькове именно благодаря совместной работе руководителя Харьковской области и главного футбольного функционера страны. Осенью прошлого года Юлия Светличная и Андрей Павелко подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого стало возрождение харьковского футбола и возвращения большого футбола на стадион «Металлист». Уже в ноябре 2016 года на стадионе, принимавшем Евро-2012, прошел первый за три года международный матч – между сборными Украины и Сербии. А в декабре исполком Федерации футбола Украины единогласно принял решение о проведении в Харькове финального матча Кубка Украины по футболу.