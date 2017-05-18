18.05.2017 12:45

Харьковские дзюдоисты завоевали медали на чемпионате Украины

Участие в соревнованиях приняли около 700 спортсменов из 23 регионов Украины.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

С 13 по 15 мая во Львове состоялся чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 16 и до 15 лет. Сборная Харьковской области вернулась домой с 1 золотой, 5 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Почти все они, в том числе и золотая, были завоеваны в старшей возрастной категории до 16 лет, где сборная заняла третье общекомандное место, уступив лишь спортсменам из Киевской области и победителям из города Киев.

Чемпионом Украины в весе до 73кг стал Александр Таровитов, который в финале победил соперника из Запорожской области Вадима Леонтьева.

Серебряными призерами чемпионата среди спортсменов до 16 лет стали: Никита Чикарда (весовая категория - до 42кг), Даниил Вегиев (весовая категория - до 55кг), Кизименко Денис (весовая категория - до 66кг) и Маргарита Сотникова (весовая категория - до 44кг).

Бронзовые награды завоевали: Денис Кравчук (весовая категория - до 46кг), Егор Кузин (весовая категория - до 66кг) и Анастасия Красникова (весовая категория - свыше 63 кг).

Еще три медали харьковчане завоевали в категории до 15 лет. Маркечко Никита стал серебряным призером в весовой категории до 60кг. Гордей Айдинов (весовая категория - до 55кг) и Даниил Калита (весовая категория - до 66кг) завоевали бронзовые медали.