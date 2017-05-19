Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 “Internazionali BNL d’Italia”, который проходит на грунтовых кортах в Риме (Италия).
В матче третьего круга харьковчанка, посеянная под 8 номером, уверенно переиграла экс-23 ракетку мира Мону Бартель из Германии - 3: 6, 6: 0, 6: 0.
После проигранной первой партии украинка полностью доминировала на корте и не позволила сопернице выиграть ни одного гейма.
Примечательно, что М.Бартель в 6-м гейме второго сета сделала 4 двойные ошибки подряд.
Отметим, что счет личных встреч между соперницами стал 3: 1 в пользу Э.Свитолиной.
Добавим, что следующей соперницей украинки станет вторая сеяная чешка Плишкова, которая обыграла Тими Бачински из Швейцарии.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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