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19.05.2017  08:36   

Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 “Internazionali BNL d’Italia”, который проходит на грунтовых кортах в Риме (Италия).


УНН

В матче третьего круга харьковчанка, посеянная под 8 номером, уверенно переиграла экс-23 ракетку мира Мону Бартель из Германии - 3: 6, 6: 0, 6: 0.

После проигранной первой партии украинка полностью доминировала на корте и не позволила сопернице выиграть ни одного гейма.

Примечательно, что М.Бартель в 6-м гейме второго сета сделала 4 двойные ошибки подряд.

Отметим, что счет личных встреч между соперницами стал 3: 1 в пользу Э.Свитолиной.

Добавим, что следующей соперницей украинки станет вторая сеяная чешка Плишкова, которая обыграла Тими Бачински из Швейцарии.

Источник:   УНН
 Тэги:  теннис, харьков
 
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