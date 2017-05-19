19.05.2017 08:36

Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 “Internazionali BNL d’Italia”, который проходит на грунтовых кортах в Риме (Италия).



УНН

В матче третьего круга харьковчанка, посеянная под 8 номером, уверенно переиграла экс-23 ракетку мира Мону Бартель из Германии - 3: 6, 6: 0, 6: 0.



После проигранной первой партии украинка полностью доминировала на корте и не позволила сопернице выиграть ни одного гейма.



Примечательно, что М.Бартель в 6-м гейме второго сета сделала 4 двойные ошибки подряд.



Отметим, что счет личных встреч между соперницами стал 3: 1 в пользу Э.Свитолиной.



Добавим, что следующей соперницей украинки станет вторая сеяная чешка Плишкова, которая обыграла Тими Бачински из Швейцарии.