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19.05.2017  13:20   

Юные легкоатлеты Харьковщины завоевали медали чемпионата Украины

17 и 18 мая в Кропивницком состоялся командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2000 г.р. и моложе, на котором харьковчане заняли третье место в общекомандном зачете.


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В соревнованиях приняли участие 554 легкоатлета из 22 областей Украины и Киева. Харьковская область была представлена ​​42-мя спортсменами, которые завоевали 3 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые медали и с суммой 672 очка заняли третье общекомандное место.
 
Победителями в своих видах программы стали:
 
- Владислав Бирюков - спортивная ходьба на 10000м (47: 13.01);
 
- Любовь Северьянова - бег на 2000м с препятствиями (7: 11.61);
 
- Дарья Диханова - семиборье (5061 очко).
 
Вторые места завоевали:
 
- Валерий Левичев - прыжки в длину;
 
- Анна Хопяк - толкание ядра;
 
- Ольга Лапузова - прыжки с шестом;
 
- Татьяна Билык - семиборье.
 
Третьими стали Карина Фанберг (прыжки в высоту) и Екатерина Павленко (прыжки с шестом).
 
Второе общекомандное место было за сборной Киевской области (721 очко), а победу завоевали легкоатлеты Днепропетровской области (848 очков).
 
Этот чемпионат был главным этапом отбора спортсменов 2001 года рождения для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 22 по 30 июля будет принимать Венгрия.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  атлетика, спорт, харьков
 
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