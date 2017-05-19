19.05.2017 13:20

Юные легкоатлеты Харьковщины завоевали медали чемпионата Украины

17 и 18 мая в Кропивницком состоялся командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2000 г.р. и моложе, на котором харьковчане заняли третье место в общекомандном зачете.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях приняли участие 554 легкоатлета из 22 областей Украины и Киева. Харьковская область была представлена ​​42-мя спортсменами, которые завоевали 3 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые медали и с суммой 672 очка заняли третье общекомандное место.

Победителями в своих видах программы стали:

- Владислав Бирюков - спортивная ходьба на 10000м (47: 13.01);

- Любовь Северьянова - бег на 2000м с препятствиями (7: 11.61);

- Дарья Диханова - семиборье (5061 очко).

Вторые места завоевали:

- Валерий Левичев - прыжки в длину;

- Анна Хопяк - толкание ядра;

- Ольга Лапузова - прыжки с шестом;

- Татьяна Билык - семиборье.

Третьими стали Карина Фанберг (прыжки в высоту) и Екатерина Павленко (прыжки с шестом).

Второе общекомандное место было за сборной Киевской области (721 очко), а победу завоевали легкоатлеты Днепропетровской области (848 очков).

Этот чемпионат был главным этапом отбора спортсменов 2001 года рождения для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 22 по 30 июля будет принимать Венгрия.