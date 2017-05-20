В ФФУ подтвердили, что матч Украина-Турция пройдет в Харькове

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о месте проведения будущего домашнего поединка квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года по футболу.
“Осенью” Металлисте “сборная Украины сыграет против команды Турции и это будет один из ключевых поединков в нашей отборочной группе к ЧМ-2018. С председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной мы уже обсуждаем детали организации предстоящего матча. Это крайне важно в нынешней ситуации, ведь футбол для многих людей является признаком мирного времени. Игры в Харькове собирают большую аудиторию, многие фанаты приезжают сюда из прифронтовых территорий. Поверьте, для них это не менее важно за материальные блага”, — отметил президент ФФУ.
Стоит отметить, что в Харькове “Шахтер” принимал испанскую “Сельту” в рамках нынешнего розыгрыша плей-офф Лиги Европы.
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