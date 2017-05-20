Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме

Харьковская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме.
Свитолина в двух сетах обыграла третью ракетку мира, чешку Каролину Плишкову: 6/2, 7/6. Элина Свитолина впервые дошла до полуфинала на соревнованиях в Риме в категории WTA Premier.
В полуфинале соревнований Свитолина встретится с победительницей пары Винус Вильямс – Гарбинье Мугуруса.
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