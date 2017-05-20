В Харькове «задержали» двух фискалов из Киева. Подозревают в получении взятки

Следователи прокуратуры разоблачили налоговика из Киева на попытке «крышевать» харьковского предпринимателя.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сегодня, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УЗЭ ДЗЭ НПУ разоблачили действующего и бывшего сотрудников Государственной фискальной службы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, сотрудник внутренней безопасности ДФС в г. Киеве и бывший работник налоговой полиции из Харькова требовали взятки с предпринимателя.
За 5 тыс. грн. злоумышленники обещали харьковчанину, который производит кондитерскую продукцию, не проводить проверки на предприятии и не препятствовать его деятельности.
Задержали обоих мужчин во время передачи средств.
Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Решается вопрос о задержании фигурантов расследования и объявления им подозрения.
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