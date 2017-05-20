20.05.2017 13:42

В Харькове «задержали» двух фискалов из Киева. Подозревают в получении взятки

Следователи прокуратуры разоблачили налоговика из Киева на попытке «крышевать» харьковского предпринимателя.



В Харькове «задержали» двух фискалов из Киева. Подозревают в получении взятки



Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УЗЭ ДЗЭ НПУ разоблачили действующего и бывшего сотрудников Государственной фискальной службы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, сотрудник внутренней безопасности ДФС в г. Киеве и бывший работник налоговой полиции из Харькова требовали взятки с предпринимателя.



За 5 тыс. грн. злоумышленники обещали харьковчанину, который производит кондитерскую продукцию, не проводить проверки на предприятии и не препятствовать его деятельности.



Задержали обоих мужчин во время передачи средств.



Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.



Решается вопрос о задержании фигурантов расследования и объявления им подозрения.