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20.05.2017  13:42   

В Харькове «задержали» двух фискалов из Киева. Подозревают в получении взятки

Следователи прокуратуры разоблачили налоговика из Киева на попытке «крышевать» харьковского предпринимателя.


В Харькове «задержали» двух фискалов из Киева. Подозревают в получении взятки

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УЗЭ ДЗЭ НПУ разоблачили действующего и бывшего сотрудников Государственной фискальной службы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, сотрудник внутренней безопасности ДФС в г. Киеве и бывший работник налоговой полиции из Харькова требовали взятки с предпринимателя.

За 5 тыс. грн. злоумышленники обещали харьковчанину, который производит кондитерскую продукцию, не проводить проверки на предприятии и не препятствовать его деятельности.

Задержали обоих мужчин во время передачи средств.

Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос о задержании фигурантов расследования и объявления им подозрения.

Тэги:  взятка, харьков
 
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