20.05.2017 13:50

Как проходил Велодень в Харькове

20 мая в велопробеге приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе председатель ХОГА Юлия Светличная.



Сайт ХОГА

12-й Велодень прошел сегодня, 20 мая, в Харькове под лозунгом «Рулишь ты!», сообщает пресс-служба горсовета.



В этом году в нем приняло участие более 10 тысяч человек. Колонны велосипедистов начали собираться с утра в разных районах города – на Салтовке, Алексеевке, Новых Домах, Холодной Горе, ХТЗ и т.д. Потом все они двинулись к площади Свободы. Люди различных профессий и возрастов приехали на Велодень семьями, с детьми. Как сообщили во время открытия Велодня, самому старшему участнику заезда было 74 года, самому младшему - 3,5.

Перед стартом на площади около 4 тысяч велосипедистов выстроились и сформировали фразу «Я ♥ Харьков». Напомним, что два года назад на Велодне велосипедисты создали фигуру велосипеда, а в прошлом - Зеркальной струи, установив рекорд Украины.

Как отметил заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, Велодень - это одно из самых любимых спортивных мероприятий среди харьковчан.

«Многие приезжают принять участие не только в заезде, но и в массовом флешмобе, которые мы проводим уже несколько лет. Атмосфера, как всегда, дружелюбная и веселая. Приятно, что здесь также много детей с родителями, много людей в костюмах - видно, что готовились, как на карнавал. Наш Велодень развивается и доказывает в очередной раз, что Харьков – это спортивная столица Украины», - сказал Константин Лобойченко.

Стартовал велопробег возле памятника казаку Харько. Маршрут велосипедистов пролегал по центральным улицам города. После заезда праздник велоспорта продолжился в развлекательных локациях. Организаторы установили фотостенды, детские площадки с конструкторами и зонами для рисования, провели гонки на беговелах с призами, ярмарку, соревнования по вело-триалу, тест-драйвы и мастер-классы. Самые удачливые участники Велодня смогли выиграть велосипеды от спонсоров мероприятия.

Запомнился этот Велодень и презентацией первой социальной сети для велосипедистов «Bikesimizer». На сайте можно будет общаться с единомышленниками, делиться важной и полезной информацией, прокладывать маршруты, отмечать километраж и даже следить з количеством затраченных калорий.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, городская власть давно уделяет развитию велоспорта самое серьезное внимание.

«В Харькове утверждена концепция развития велосипедного движения, которая включает в себя создание велодорожек, строительство Велодома и велоСТО. В ближайшем будущем в Харькове, вероятно, появится муниципальный прокат велосипедов. То есть шаг за шагом мы развиваем велосипедное движение», - отметил Алексей Чубаров.

Глава области Юлия Светличная присоединилась к традиционному Велодню, который проходит в Харькове 20 мая, сообщает пресс-служба ХОГА.

В мероприятии приняли участие около 15 тысяч харьковчан – от самых маленьких до взрослых спортсменов. Прежде чем преодолеть маршрут в 8,6 км, велосипедисты присоединились к флешмобу на площади Свободы. В этом году участники Велодня со своими байками выстроились в огромные буквы «Я люблю Харьков» (слово «люблю» в этой фразе заменило сердце).

С главной сцены праздника его участников поприветствовала глава области Юлия Светличная.

«Желаю всем позитивных эмоций! – сказала руководитель ХОГА. - Считаю, что мы сегодня еще раз докажем, что наша область - самая спортивная в Украине».

Юлия Светличная отметила, что проведет этот день вместе со спортсменами и также примет участие в заезде на 8,6 км.

«Я не первый раз принимаю участие в спортивных мероприятиях, которые проходят не только в городе Харьков, но и в целом в области. Считаю, что за спортивным образом жизни – здоровье нашей нации, - пояснила глава ХОГА. - Я очень рада, что сегодня тысячи харьковчан присоединились к Велодню. Думаю, с каждым годом эта акция будет собирать все больше людей. Начинали мы со 150 человек 13 лет назад, сегодня здесь - тысячи. И этим можно гордиться!».