22.05.2017 08:31

Свитолина выиграла турнир в Риме и установила новый рекорд

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп в решающем матче Italian Open и завоевала новый трофей.

В решающем сете Румынка сыпала ошибками и фактически без шансов отдала четыре гейма кряду.Таким образом Элина Свитолина одержала 31-ю победу в сезоне, 11 из которых пришлись на грунт.

Для украинской спортсменки это восьмой кубок в карьере, четвертый в этом году и второй на турнирах серии Premier 5. Также Элина обновит рекорд Украины, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.