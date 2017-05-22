 
Главная Новости Спорт Свитолина выиграла турнир в Риме и установила новый рекорд
22.05.2017  08:31   

Свитолина выиграла турнир в Риме и установила новый рекорд

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп в решающем матче Italian Open и завоевала новый трофей.

В решающем сете Румынка сыпала ошибками и фактически без шансов отдала четыре гейма кряду.Таким образом Элина Свитолина одержала 31-ю победу в сезоне, 11 из которых пришлись на грунт.

Для украинской спортсменки это восьмой кубок в карьере, четвертый в этом году и второй на турнирах серии Premier 5. Также Элина обновит рекорд Украины, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.

 

Источник:   sport.bigmir.net
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Спорт Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме 03.05 Спорт Харьковчанка выиграла теннисный турнир в Стамбуле 30.04 Спорт Харьковская теннисистка вышла в финал турнира в Стамбуле
 
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 