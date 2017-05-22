Свитолина выиграла турнир в Риме и установила новый рекорд

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина одержала волевую победу над румынкой Симоной Халеп в решающем матче Italian Open и завоевала новый трофей.
В решающем сете Румынка сыпала ошибками и фактически без шансов отдала четыре гейма кряду.Таким образом Элина Свитолина одержала 31-ю победу в сезоне, 11 из которых пришлись на грунт.
Для украинской спортсменки это восьмой кубок в карьере, четвертый в этом году и второй на турнирах серии Premier 5. Также Элина обновит рекорд Украины, поднявшись на шестую строчку мирового рейтинга.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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