23.05.2017 08:47

«Металлист 1925» уступил лидерство в аматорском первенстве

Харьковский «Металлист 1925» потерпел первое крупное поражение в аматорском чемпионате Украины по футболу от главного конкурента — местной «Таврии-СКИФ».



пресс-служба клуба

В матче 18-го тура, который прошел в Роздоле Запорожской области, харьковчане уступили лидирующую позицию во 2-й группе.

Неприятности для подопечных Александра Призетко начались уже на 2-й минуте, когда Скороходов вывел хозяев поля вперед — 1:0. С таким счетом завершился первый тайм, а после перерыва мяч побывал в воротах Владислава Федака еще трижды. На 54-й минуте отличился Кривой — 2:0, на 61-й Скороходов оформил дубль и довел счет до 3:0, а на 76-й Писоцкий поставил в этом матче победную для своей команды точку — 4:0. -СКИФ» возглавила турнирную таблицу: у нее после 17 матчей 37 очков. У «Металлиста 1925» осталось 36, но харьковчане провели на матч меньше, поэтому остаются потенциальными лидерами.

Встреча МФК «Первомайский» (Николаевская обл.) — «Квадро» (Первомайский) не состоялась: харьковчане на нее не выехали, и им будет засчитано техническое поражение (-:+).

Два очередных матча «Металлист 1925» проведет дома. 28 мая на стадионе «Металлист» он будет принимать ФК «Врадиевка», а 31 мая — команду «Квадро». Обе встречи начнутся в 19.25. А 27 мая «Квадро» у себя в Первомайском на стадионе «Химик» встретится с «Единством» из Плисок Черниговской области.

