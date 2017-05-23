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23.05.2017  14:45   

Харьковчанка стала чемпионкой Европы по самбо

Участие в чемпионате приняли более 300 самбистов из 31 страны. По итогам соревнований сборная Украины получила 16 наград: 2 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых.


kharkivoda.gov.ua
Харьковские спортсмены завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы по самбо среди мужчин и женщин, который проходил с 19 по 21 мая в Минске.
 
Две из этих медалей - на счету харьковчанок. В весе до 60 кг чемпионкой Европы стала Анастасия Шевченко. В финале она одолела соперницу из РФ Алину Пчелинцеву.
 
Еще одна харьковская спортсменка Анастасия Новикова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг. В поединке за третье место она победила соперницу из Франции.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, самбо, чемпионат, харьков
 
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