Харьковчанка стала чемпионкой Европы по самбо

Участие в чемпионате приняли более 300 самбистов из 31 страны. По итогам соревнований сборная Украины получила 16 наград: 2 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: