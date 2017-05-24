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24.05.2017  18:21   

Дзюдоисты Харьковщины завоевали пять наград чемпионата Украины

Соревнования среди молодежи до 23 лет состоялись в городе Днепр. Участие в чемпионате приняли около 300 спортсменов из всех регионов Украины, а по его итогам сборная команда Харьковской области завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Чемпионкой Украины в весовой категории до 52кг стала харьковчанка Екатерина Чертил. В финале она выиграла у соперницы из Львовской области Юлии Орчаковой.
 
Владислав Березка стал серебряным призером в весовой категории свыше 100кг. В финальном поединке харьковчанин уступил Федору Панько из Днепропетровской области.
 
Бронзовые награды завоевали: Александр Духневич (весовая категория - до 100 кг), Владислава Нецвит (весовая категория - до 57кг) и Юлия Одринская (весовая категория - свыше 78кг).
 
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла пятое место, а победа была за киевскими дзюдоистами.
 
По итогам чемпионата будет сформирована молодежная сборная команда Украины, которая с 10 по 12 ноября этого года будет бороться за медали чемпионата Европы U23, который состоится в Черногории. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дзюдо, спорт, харьков
 
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