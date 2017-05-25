25.05.2017 08:26

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Аяксом" в финале Лиги Европы.



РБК-Украина

Матч прошел в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" и завершилась со счетом 0:2.



По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян. "Манчестер Юнайтед" очень мощно начал матч и заслуженно вышел вперед. На 18 минуте Поль Погба здорово открылся перед чужой штрафной на пас Феллайни и здорово пробил с рикошетом от ноги Давинсона Санчеса.



После этого команда Жозе Моуринью чередовала активные атакующие действия и глухую оборону, так и не позволив "Аяксу" создать хоть один реальный момент. МЮ впервые в своей истории выиграл Лигу Европы и получил право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" завоевали третий трофей в этом сезоне под руководством Жозе Моуринью.



