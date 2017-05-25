25.05.2017 16:45

Саржин яр станет центром харьковского велоспорта

Полную реконструкцию Саржиного яра планируют провести в 2017 году.



shestmintsev.ucoz

Об этом сегодня, 25 мая, во время учебного визита в Харьков представителей муниципалитетов украинских городов сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

Он отметил, что в рамках реконструкции планируется отремонтировать бювет с навесом, а также построить на территории Саржиного яра велотрассу, которую впоследствии соединят с велодорожкой на Белгородском шоссе, которую создали в прошлом году.

«Соединив две велодорожки, мы сделаем Саржин яр центром велосипедного спорта в городе», - отметил Алексей Богач.

Напомним, в 2016 году в Харькове создали велодорожку с современным асфальтным покрытием, центральной разметкой. Велотрасса проходит вдоль Белгородского шоссе и Лесопарка. Ее длина - 7,5 км, ширина - 3 м. Протяженность велотрассы в Саржином яру составит 24 км, что позволит проводить там различные соревнования по велоспорту. Велотрассу планируют построить на неосвоенной территории яра.