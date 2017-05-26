26.05.2017 09:05

Как в Харькове готовятся к проведению чемпионата Европы по боксу

25 мая под руководством первого заместителя главы ХОГА Марка Беккера состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по боксу 2017 года среди мужчин.



focus.ua

Кроме представителей профильных департаментов ХОГА и Федерации бокса Украины, в заседании приняли участие специалисты силовых ведомств, ГСЧС и других структур, которые будут задействованы в проведении мероприятия.

Участники мероприятия обсудили нюансы подготовки инфраструктуры, вопросы проживания спортсменов, медицинского обслуживания, подготовки волонтеров, логистические вопросы и др.

Марк Беккер акцентировал внимание всех участников процесса на необходимости гарантировать безопасность спортсменов и болельщиков. Он подчеркнул, что силовики должны консолидировать усилия и принять все необходимые меры для того, чтобы чемпионат состоялся на высшем уровне.

Напомним, глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что в регионе будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков.

Вопросы проведения соревнований обсуждались на заседании Организационного комитета по проведению в Украине чемпионата Европы по боксу 2017 года среди мужчин под руководством Главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина, который подчеркнул, что Украина, как сторона, которая принимает высокий чемпионат, должна обеспечить должный уровень его подготовки.

Континентальный турнир по боксу - чемпионат Европы среди мужчин - Харьков будет принимать с 16 по 25 июня. Предполагается участие 350 спортсменов из 44 стран мира. Во время соревнований будут разыграны лицензии на чемпионат мира в 10 категориях.