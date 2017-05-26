26.05.2017 17:16

Харьковчане стали больше бегать

В пять раз больше горожан стали заниматься бегом после того, как в Харькове стали проводить много спортивных мероприятий всеукраинского и международного уровней, в том числе международный марафон.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 мая, во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьков сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

«Если пройдетесь утром по нашему городу, увидите сотни людей, которые бегают. Все больше харьковчан начинают вести здоровый образ жизни. Чем больше городов будут проводить такие мероприятия, как марафон, тем больше будет в стране здоровых людей», - отметил Алексей Чубаров.

Также он сообщил, что ежегодно в спортивной ярмарке, которую осенью проводят в Харькове, принимают участие около 30 тыс. человек. Свои виды спорта презентуют все спортивные федерации, чемпионы. Дети могут познакомиться с ними, попробовать себя, например, в единоборствах, футболе, баскетболе, и выбрать секцию для занятий. По статистике, сразу же на ярмарке в спортивные группы записывается 11-13% детей.

«Учитывая, что в наших школах только чуть более 63 тысяч из 116 тысяч детей занимаются в основной группе по физкультуре, просто необходимо прививать им любовь к спорту. Поэтому я горжусь тем, что мы отошли от традиционного вида школьных соревнований, когда у детей не было стимула заниматься, и создали школьные спортивные лиги по десяти видам спорта. В этом году в них приняли участие около 14 тысяч школьников», - сообщил Алексей Чубаров.