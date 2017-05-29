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29.05.2017  09:17   

«Металлист 1925» обыграл «Врадиевку» и продолжает лидировать

В предпоследнем туре аматорского чемпионата Украины «Металлист 1925» обыграл ФК «Врадиевка» и продолжает занимать первое место в турнирной таблице.


Пресс-служба клуба

28 мая 2017 г. Харьков. Стадион "Металлист". 19-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 2539 зрителей. +19°C

Арбитр - Роман Галицын
Ассистенты арбитра - Александр Лапицкий и Олег Парасунько (вся бригада - Киев)
Четвертый арбитр - Евгений Назаров (Харьков)
Наблюдатель арбитража ФФУ - Оксана Ермакова (Полтава)

"Металлист 1925" (футболки желтые): Федак, Процевский, Сидоренко, Цвиренко, Емельянов, Ралюченко (к), Романов, Нерубенко (Давыдов 69), Дехтяренко (Литвяк 60), Синица (Пивоваров 80), Скотаренко (Ермоленко 90)

Запас: Коверя, Коваленко, Краев

Главный тренер: Александр Призетко

ФК "Врадиевка" (футболки синие): Шилов, Шпартко, Шиманец, Мизернюк (к) (Садовский 66), Чернописский (Пономаренко 84), Чаус (Солоников 40), Ратушный, Севодняев, Гончаров, Зайчек (Дуржинский 69), Сандул (Сандул 90)

Запас: Стародубец

Главный тренер: Вячеслав Еремеев

Голы: Скотаренко 54, Литвяк 72

Предупреждения: Скотаренко 74 - Ратушный 37, Солоников 49, Шиманец 89

Удаление: Сидоренко 58, лишение соперника очевидной голевой возможности

Тэги:  металлист 1925, харьков
 
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