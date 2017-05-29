«Металлист 1925» обыграл «Врадиевку» и продолжает лидировать

В предпоследнем туре аматорского чемпионата Украины «Металлист 1925» обыграл ФК «Врадиевка» и продолжает занимать первое место в турнирной таблице.
28 мая 2017 г. Харьков. Стадион "Металлист". 19-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 2539 зрителей. +19°C
Арбитр - Роман Галицын
Ассистенты арбитра - Александр Лапицкий и Олег Парасунько (вся бригада - Киев)
Четвертый арбитр - Евгений Назаров (Харьков)
Наблюдатель арбитража ФФУ - Оксана Ермакова (Полтава)
"Металлист 1925" (футболки желтые): Федак, Процевский, Сидоренко, Цвиренко, Емельянов, Ралюченко (к), Романов, Нерубенко (Давыдов 69), Дехтяренко (Литвяк 60), Синица (Пивоваров 80), Скотаренко (Ермоленко 90)
Запас: Коверя, Коваленко, Краев
Главный тренер: Александр Призетко
ФК "Врадиевка" (футболки синие): Шилов, Шпартко, Шиманец, Мизернюк (к) (Садовский 66), Чернописский (Пономаренко 84), Чаус (Солоников 40), Ратушный, Севодняев, Гончаров, Зайчек (Дуржинский 69), Сандул (Сандул 90)
Запас: Стародубец
Главный тренер: Вячеслав Еремеев
Голы: Скотаренко 54, Литвяк 72
Предупреждения: Скотаренко 74 - Ратушный 37, Солоников 49, Шиманец 89
Удаление: Сидоренко 58, лишение соперника очевидной голевой возможности
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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