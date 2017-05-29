29.05.2017 12:08

За Гран-при Слобожанщины по спортивным танцам соревнуются 1100 пар из разных уголков области

Финальный тур соревнований прошел 28 мая при поддержке главы ХОГА Юлии Светличной.



// ХОГА

Соревнования финального тура «Гран-при Слобожанщины» продолжались в восьми утра до двух часов ночи,

«В этом году мы стремились объединить на соревнованиях все районы области - чтобы дети даже из самых отдаленных уголков могли приехать и продемонстрировать результаты своего труда, - подчеркнула Юлия Светличная. - Надеемся, что с каждым годом турнир будет расширяться, чтобы все, кто занимается бальными танцами, имели возможность принять в нем участие. Мы уделяем особое внимание развитию спорта в Харьковской области. И доказательством этому служат реальные результаты: у нас проходят международные спортивные события, «ожил» стадион «Металлист», впервые состоится чемпионат Европы по боксу. Спорт становится все более популярным, и это будет давать возможность детям находить себя».

Глава ХОГА поздравила всех участников состязаний, их родителей и тренеров, посетив главную площадку турнира в середине соревновательного дня.

«Мне очень приятно видеть, что наша сегодняшняя сцена просто не выдерживает такого количества участников, - отметила Юлия Светличная. - В этом году здесь собралось рекордное количество пар за все время проведения Гран-при. И это свидетельствует о том, что спортивные бальные танцы сегодня действительно востребованный вид спорта. Это симбиоз спорта, который закаляет и оздоравливает, а также искусства, которое заряжает, дает энергию и не оставит равнодушным никого».

Руководитель области отметила, что в регионе сейчас тренируется большая плеяда победителей как чемпионатов страны, так и мировых соревнований. Она пожелала всем участникам турнира вдохновения и терпения, а их родителям - веры в своих детей. Также во время мероприятия она наградила победителей в двух категориях кубками и дипломами и вручила благодарности главы ХОГА руководителям клубов спортивных бальных танцев области.

Справка. Харьковская областная ассоциация спортивного танца проводит серию турниров по спортивным бальным танцам «Гран-при Слобожанщины» с 2001 года. Ежегодно в течение танцевального сезона (сентябрь - май) организуют 4 - 5 этапов Гран-при в разных районах Харьковской области. Финальный тур традиционно проходит в Харькове в конце мая - начале июня. В соревнованиях принимают участие танцоры всех возрастных категорий от начального до международного класса. По результатам Гран-при формируется сборная команда Харьковской области во всех возрастных категориях. Для сборной команды регулярно проводят учебно-тренировочные сборы в поселке Слобожанский Змиевского района с привлечением к работе с танцорами лучших специалистов Украины.

Кроме спортсменов из 15 районов области, в этом году в этапах Гран-при приняли участие танцоры из Донецкой, Полтавской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской областей. Соревнования в Купянске и Змиеве имели международный статус - среди конкурсантов и судей были представители Италии, Турции и Аргентины. В целом в соревнованиях «Гран-при Слобожанщины - 2017» приняли участие более 5000 танцоров, из них 1600 - представители районов Харьковской области, 1500 - из города Харьков.