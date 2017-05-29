29.05.2017 19:37

Харьковские синхронистки завоевали 5 медалей этапа Мировой серии

С 26 по 28 мая в Лас-Палмосе состоялись соревнования пятого этапа Мировой серии по синхронному плаванию, на котором харьковские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В соревнованиях приняли участие сборные команды из Австралии, Австрии, Беларуси, Франции, Венгрии, Германии, Японии, Казахстана, Португалии, Испании, Словакии, Швеции и Украины, которую представляли харьковские мастерицы синхронного плавания.

Победно подопечные главного тренера сборной Украины Светланы Саидовой выступили в командных дисциплинах. В соревнованиях групп Анна Волошина, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук, Марина и Владислава Алексеевы с результатом 183.8718 балла по сумме технической и произвольной программы заняли первое место. Хозяев соревнований - команду Испании - украинки превзошли на 5.0001 балла. Третье место было за группой из Казахстана.

Не было равных нашим синхронисткам и в комби. Марина и Владислава Алексеевы, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина, Елизавета Яхно и Валерия Апрелева за свое выступление получили от судей 90.6001 балла. Испанки с результатом 89.4668 заняли второе место. На третьем также была команда из Казахстана.

Еще одну золотую медаль харьковчанки завоевали в хайлайте (91.8332 балла) и снова опередили команды Испании (90.4999) и Казахстана (79.2668), которые, соответственно, заняли второе и третье место. В составе украинской команды в хайлайте выступали Марина и Владислава Алексеевы, Яна Нарежная, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина, Елизавета Яхно и Алина Шинкаренко.

Еще дважды на пьедестал почета поднималась Анна Волошина. Она с результатом 181.6459 балла заняла второе место в соло, уступив «золото» испанской спортсменке Они Карбонель, на счету которой в сумме произвольной и технической программы было 182.9702 балла. Бронзовую награду в соло завоевала Жофи Кисс из Венгрии (156.9575).

Также Анна Волошина стала серебряной призеркой в соревнованиях дуэтов. В паре с Елизаветой Яхно она снова уступила Они Карбонелл, которая выступала вместе с Паулой Рамирес. Выступление испанок судьи оценили в 183.3240 балла, а украинки получили на 3.2061 очка меньше. Бронзовую награду завоевал дуэт из Беларуси (164.9066 балла).

Следующий этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 22 по 24 июня в США.