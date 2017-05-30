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30.05.2017  08:20   

Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги Чемпионов

Вице-чемпион Украины сезона 2016/17 годов киевское «Динамо» получило потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов 2017/18.


dozor.kharkov.ua

"Бело-синие" во время жеребьевки будут сеяными, потому что у команды из Украины наиболее высокий рейтинг среди всех клубов-участников данной стадии. Также сеяными будут нидерландский "Аякс", чешская "Виктория", российский "ЦСКА" и бельгийский "Брюгге".

Не попали в посев такие клубы, как румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", французская "Ницца" и турецкий "Истанбул Башакшехир". Пятым клубом в этой компании станет один из представителей Греции - "АЭК", "Панатинаикос" или "ПАОК". Именно из этой когорты "Динамо" и получит первого противника.

Заметим, напрямую в групповой раунд Лиги чемпионы попал чемпион страны - "Шахтер", который при жеребьевке группового этапа будет находиться в первой корзине.

Источник:   УНН
 Тэги:  лига чемпионов, динамо
 
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