30.05.2017 09:46

Харьковская теннисистка рассказала как готовится к «Роллан Гарросу»

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина рассказала о своей команде, новом статусе на мэйджорах и о том, как проводит свой досуг в Париже.



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"Во-первых, я хочу сразу уточнить, что наше сотрудничество с Габриэлем Урпи завершилось после Майами. Он и не был моим основным тренером, у нас был как бы тестовый период работы. Мы остались в хороших отношениях, просто у нас немножко расходится менталитет и мы не совсем подходим друг другу, но это нормально. В моей команде Тьерри Аскьоне, с ним я всегда на связи и он занимается всеми вопросами по теннису и не только. Он общается со всей командой, когда не находится на турнире, дает Энди Беттлсу задания, рассказывает, над чем нужно поработать.

Аскьоне создает отличную атмосферу в моей команде. Большую часть времени я провожу с Энди и Оливером (тренер по фитнесу). Тьерри все расставил на свои места, все знают, у кого какая задача. Энди занимается всеми теннисными вопросами, которые возникают, тренировками, перетяжкой ракеток, ищет, с кем мне потренироваться. Оли отвечает за фитнес, а также за мое питание совместно с моим физио. Сейчас я работала с физио Александра Долгополова (Алессио Чеккарелли). Дальше у меня договоренность с другим физио, который будет помогать мне некоторые недели. Они достаточно занятые специалисты, поэтому мне нужно следить, кто на каких неделях свободен, чтобы составить график.

Чувствую ли я другое отношение со стороны организаторов из-за того, что нахожусь в топ-5 посева? Да, на самом деле отношение к таким участникам на Большом Шлеме другое. Мы даже очень удивились, что я могла тренироваться на самих кортах Ролан Гаррос по два часа, что вообще нонсенс, хотя кортов стало даже меньше. И вообще, есть множество разных моментов, которые делают условия пребывания здесь гораздо комфортнее. Немного обидно за тех игроков, которые стоят в топ-10 или топ-20 и не получают таких привилегий, но тут мне сложно сказать точно, какая градация у организаторов.

Как я провожу свободное время в Париже? Я живу в отеле «Renaissance Saint-Cloud», который находится в черте города. Там очень красивое и тихое место, есть парк, гольф-клуб, ипподром. Для меня очень важно, чтобы на Большом Шлеме было как можно меньше посторонних отвлекающих моментов. В Париже у меня много друзей, хотя я также люблю проводить время в одиночестве, чтобы у меня была возможность все обдумать, обозначить планы на ближайшее будущее, составить задачи как по поводу тенниса, так и не спортивные. Сейчас у меня поменялась точка зрения на свою карьеру и свой теннис, есть много вещей, которые я переосмыслила", - отметила Свитолина.