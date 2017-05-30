В Харькове пройдет открытый Кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge»

Открытый кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge» пройдет 24-25 июня в Харькове.
Принять участие в нем могут все желающие. Турнир пройдет среди мужчин и женщин в двух категориях – аматоры и профессионалы.
В первый отборочный день, 24 июня, в рамках фитнес-конвенции «Fit Day Kharkiv 2017» участники, а также зрители соревнований смогут посетить: мастер-классы и воркшопы; бизнес-форум для управляющих и менеджеров фитнес-центров; ярмарку-выставку достижений фитнес-индустрии. Начало – в 9:00 (VIP-трибуна стадиона «Металлист», ул. Плехановская, 65).
Финал «Kharkiv Athletic Challenge» состоится 25 июня в кроссфит-клубе «YOD» (ул. Клочковская, 173). Начало – в 9:00.
Предварительную регистрацию можно пройти здесь. Регистрация на месте будет проходить с 8:00 до 9:00.
Призовой фонд «Kharkiv Athletic Challenge» составляет 55 тыс. грн.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: