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30.05.2017  14:01   

В Харькове пройдет открытый Кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge»

Открытый кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge» пройдет 24-25 июня в Харькове.


// YouTube

Принять участие в нем могут все желающие. Турнир пройдет среди мужчин и женщин в двух категориях – аматоры и профессионалы.

В первый отборочный день,  24 июня, в рамках фитнес-конвенции «Fit Day Kharkiv 2017» участники, а также зрители соревнований смогут посетить: мастер-классы и воркшопы; бизнес-форум для управляющих и менеджеров фитнес-центров; ярмарку-выставку достижений фитнес-индустрии. Начало – в 9:00 (VIP-трибуна стадиона «Металлист», ул. Плехановская, 65).

Финал «Kharkiv Athletic Challenge» состоится 25 июня в кроссфит-клубе «YOD» (ул. Клочковская, 173). Начало – в 9:00. 

Предварительную регистрацию можно пройти здесь. Регистрация на месте будет проходить с 8:00 до 9:00.

Призовой фонд «Kharkiv Athletic Challenge» составляет 55 тыс. грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кроссфит, харьков
 
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