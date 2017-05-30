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30.05.2017  19:56   

Более 700 харьковчан будут участвовать в проекте «Я смогу!»

715 харьковчан зарегистрировались на участие в 5-м сезоне социального спортивного проекта «Я смогу!», который стартует 3 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили организаторы, в категории «Похудение» зарегистрировался 221 участник, в категории «Танцы на пилоне» - 60, «CrossFit» - 252, «Бальные танцы» - 32, «Современные танцы» - 100, «Скалолазание» - 50 участников. Все эти харьковчане поставили перед собой цель достичь новых спортивных достижений. Лучших результатов им помогут добиться опытные тренеры.
 
Отметим, что первая встреча участников проекта состоится 3 июня в «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 этаж, начало в 17:00), где пройдет награждение участников категории «Скалолазание» и партнеров 4-го сезона проекта. Участники также смогут ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, о мероприятиях, которые будут проходить, принять участие в мастер-классе.
 
Напомним, что социальный спортивный проект «Я смогу!» проходит в Харькове с 2014 года. Участие в нем бесплатное. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, я смогу, харьков
 
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