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30.05.2017  19:17   

Харьковский «Локомотив» завоевал бронзу чемпионата Украины по футзалу

В серии матчей за третье место харьковский МФК «Локомотив» со счетом 2:1 победил киевский клуб «ХИТ» и стал обладателем бронзовых медалей сезона 2016/2017.


kharkivoda.gov.ua
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в третьем матче серии, который 27 мая состоялся в Харькове, хозяева площадки обыграли столичных гостей со счетом 4:3. Точными ударами за «Локомотив» отметились Дмитрий Бондарь, Богдан Свиридов, Сергей Малышко и Николай Белоцерковец.
 
После матча киевский клуб «ХИТ» решил не продолжать борьбу, и харьковский «Локомотив» досрочно стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.
 
Чемпионом Украины стал херсонский клуб «Продексим», который в финальной серии матчей со счетом 3:1 обыграл клуб «Энергия» изо Львова.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, локомотив, футзал, харьков, чемпионат
 
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