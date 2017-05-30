30.05.2017 19:17

Харьковский «Локомотив» завоевал бронзу чемпионата Украины по футзалу

В серии матчей за третье место харьковский МФК «Локомотив» со счетом 2:1 победил киевский клуб «ХИТ» и стал обладателем бронзовых медалей сезона 2016/2017.



kharkivoda.gov.ua

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в третьем матче серии, который 27 мая состоялся в Харькове, хозяева площадки обыграли столичных гостей со счетом 4:3. Точными ударами за «Локомотив» отметились Дмитрий Бондарь, Богдан Свиридов, Сергей Малышко и Николай Белоцерковец.

После матча киевский клуб «ХИТ» решил не продолжать борьбу, и харьковский «Локомотив» досрочно стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

Чемпионом Украины стал херсонский клуб «Продексим», который в финальной серии матчей со счетом 3:1 обыграл клуб «Энергия» изо Львова.